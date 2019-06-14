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Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:57
Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.


Bayburt Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin katılımıyla kentte kaldırım işgallerine dur demek için harekete geçildi. Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafları uyaran zabıta ekipleri, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafları sorumlu davranmaya davet etti. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap vb. satı eşyası bulunduran veya kaldırım kenarlarına inşaat atığı dökenler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten yetkililer, işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.


Zabıta Müdürü Recep Celal Oruç, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat olarak geçişlerini kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmada esnaflarımızı da mağdur etmeden gerektiği şekilde kendi alanlarını aşmamaları konusunda uyarılar da bulunduk. Bu çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz 7/24 aksatılmadan devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:57
  1. sergi

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