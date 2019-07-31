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Zabıtadan kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı

Beyoğlu’nda zabıta ekiplerinden kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Zabıtadan kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı

Beyoğlu’nda zabıta ekiplerinden kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan talihsiz seyyar satıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Beyoğlu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kabataş Tramvay Durağı önünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Karaköy istikametine seyir halinde olan taksi sürücüsü Ramazan Karaçimen’in önüne zabıta ekiplerinden kaçtığı iddia edilen Yaşar D. atladı. Fren yapmasına rağmen otomobili durduramayan sürücü seyyar satıcı Yaşar D.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan seyyar satıcı yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazanın yaşanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin ise olay yerinde durmayarak yollarına devam ettiği öğrenildi.


Zabıtalardan kaçmak isteyen seyyar satıcının aniden önüne atladığını belirten Ramazan Karaçimen,’’ Zabıtalar kovalıyormuş. Seyyar satıcıymış. Adamı yolun ortasında kovalıyorlar, kazaya sebebiyet veriyorlar. Durmadılar bile. Onlardan kaçmak isterken önüme atladı. Görmedim bile. Arkadan zabıtaların geldiğini gördüm. Bunun sebebi sizsiniz dedim, durmadılar bile’’ ifadelerini kullandılar.


Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan seyyar satıcı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
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