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Zabıtadan "hassas" denetim

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bulgar ve Yunan turistlerin çoğunlukla yemek yediği tava ciğerci ve köftecilerde denetimlerde bulundu- Zabıta ekipleri garsonun turiste verdiği tava ciğeri, sunum anında hassas teraziyle tartarak denetledi- Edirne Belediyesi Zabıta Komiseri Savaş Çerkez:- "Esnaf, tava ciğer ve köfteyi mevcut tarifedeki gramajından fazla bol bol koyuyor. Porsiyonlar 200 gramdan aşağıya değil. Mevcut tarifede 150 gram ama esnaf bol kepçe. Tava ciğer ve köfte tarifeye göre 150 gram, 22'şer lira satışları"

11 Aralık 2018 Salı 11:12
Zabıtadan "hassas" denetim

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bulgar ve Yunan turistlerin çoğunlukla yemek yediği tava ciğerci ve köftecileri "hassas terazi" ile denetledi.

Edirne Belediyesi zabıta komiseri ve beraberindeki ekipler, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin çoğunlukla yemek yediği köfteci ve tava ciğercilerde ürünlerin gramajlarını, fiyatlarını ve menülerini denetledi. Kentteki tüm ciğerci ve köftecilerdeki denetimlerde zabıta ekipleri garsonun turiste verdiği tava ciğeri, sunum anında hassas teraziyle tarttı.

Edirne Belediyesi Zabıta Komiseri Savaş Çerkez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin haftanın her günü çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırladığını söyledi.

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yabancı turistlerin de tava ciğer ve köfteyi tüketmeyi sevdiğini belirten Çerkez, "Mevcut tarifeye göre ciğer ve köftenin porsiyonu 150 gram ve 22'şer liraya satılıyor. Denetimlerde yanımızdaki hassas teraziyle garson turiste tava ciğeri ya da köfteyi sunacağı anda ürünü tarttık. Tava ciğer ve köfte porsiyonları 180 ila 200 gram aralığında çıktı." diye konuştu.

Fiyat listelerini de denetlediklerini aktaran Çerkez, şunları kaydetti:

"Fiyat listelerinin gözle görülür yerde, masalarda olmasını kontrol ettik. Turist geldiğinde ne yiyeceğinin fiyatını görmeli. Kazıklanacağı endişesine kapılmamalı, gözle görülür bir yere KDV dahil fiyatların okunacak şekilde olmasını istedik. Birkaç noksanlık vardı, bu iş yerlerini uyardık ancak genel itibarıyla denetimler iyi sonuçlandı. Herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Listelerle ilgili eksiklikleri olanlara tamamlamaları için uyarılarda bulunuldu. Esnaf, tava ciğer ve köfteyi mevcut tarifedeki gramajından fazla bol bol koyuyor.

Porsiyonlar 200 gramdan aşağıya değil. Mevcut tarifede 150 gram ama esnaf bol kepçe. Tava ciğer ve köfte tarifeye göre 150 gram, 22'şer lira satışları. Önemli olan nokta şu okunabilir ve görülebilir yerlerde olması, turist geldiğinde neyi kaç paraya yiyebileceğini görsün, ona göre alışveriş yapsın. Esnaf turistleri en iyi şekilde ağırlıyor. Turistlerimizden herhangi bir şikayet almadık ama denetimlerimizi sık sık devam ettireceğiz."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:12
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