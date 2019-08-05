Zabıtadan gelişi güzel park eden araç sürücülerine uyarı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hafta sonu kurulan ilçe pazarında araçların gelişi güzel park eden araç sürücüleri Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uyarılarak caddelerde iki şeride park etmeleri önlendi.

Hafta sonu kurulan ilçe pazarı nedeni ile trafik yoğunluğu yaşayan Pazaryeri ilçesinde bazı sürücüler caddede iki şeride araç park ederken ilçe trafiğini çekilmez hale getiriyorlar. Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar civarında araç yanına tekrar park ederek cadde ve sokak trafiğini sıkıntıya sokan sürücüleri uyardı. Yapılan çalışma ilçe halkı da Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve zabıta ekiplerine duyarlılığı için teşekkür ettiler. Gün boyu denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri yapılan çalışma ile pazar çevresindeki otopark yoğunluğunu azalttı.