Zabıtadan dilenci operasyonu

Bingöl’de zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 dilenci yakalanarak yasal haklarında işlem yapıldı.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, çarşı merkezi başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu kavşaklar, cami önleri ve kabalık caddelerde bulunan dilenciler yakalandı. Yakalanan 14 dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Kişi başı 153 TL idari para cezası kesilen dilenciler, daha sonra il dışına gönderildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada,“İnsanların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyonlardevam edecek. Özellikle cami önlerinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dilenen bu şahıslara vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas davranmalı ve ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere dikkat etmelidir” denildi.