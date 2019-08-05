Zabıtadan bayram denetimi
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:55
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent genelinde iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yurttaşların alışverişlerini güvenle yapması için yoğun çaba harcıyor.
Denetimlerini özellikle ürün etiketleri üzerinde yoğunlaştıran zabıta ekipleri halkın bayram öncesi kötü niyetli kişilercealdatılmasının önüne geçmek istiyor. Kontroller sırasında esnafın fiyat etiketleme uygulamasına genelde uyduğu, bazı eksikleri bulunan iş yerlerinin de uyarıldığı belirtildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halkın bayram alışverişlerini daha güvenli yapmaları için denetimlerini sıklaştırarak sürdüreceklerini kaydetti.
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