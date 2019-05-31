Zabıtadan bayram denetimi

Osmangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tatlı imalathaneleri ve pastanelerde denetim yaptı.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına denetimlerini arttıran Osmangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerlerini titizlikle inceledi. Hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, gramaj, etiket kontrolü, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen, depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, ruhsat ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapılırken, işletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak da iletildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, standartlara uygun üretim yapmayan işletmelere de gerekli uyarılar yapılıp eksikliklerini gidermeleri istendi.

İşletmelerin kalite standartlarını yükselterek vatandaşlara uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde işletme çalışanları da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hemşerilerimizin mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri bizler için önemli. Bayramda vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi adına ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde yasal mevzuat ve hukuk neyi gerektiriyorsa onu uyguluyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.