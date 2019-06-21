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Zabıta ve polisten ‘çekçek’ denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde denetimlerde bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 16:35
Zabıta ve polisten ‘çekçek’ denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde denetimlerde bulundu.


‘Çekçekçi’ diye tabir edilen ve sokaklarda dolaşarak seyyar hurdacılık yapan şahıslar ile bunların mallarını depoladığı bölgelere ani baskınlar düzenlendi.Özellikle hurdacıların yoğun olarak yer aldığı bölgede gerçekleştirilen baskına çok sayıda zabıta ve polis memuru katıldı.


Hurdacıların, evlerin bahçelerine izinsiz girerek hurda olarak gördükleri atıkları aldıkları yönündeki şikâyetlerin artması sonrası düzenlenen baskınlarda polis ekipleri çalıntı malzeme alan ve bunların satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında da işlem yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de gerekli denetimlerde çevre kirliliğine sebebiyet veren işletmeleri uyardı, gerekli cezai işlemi uyguladı. Zabıta ekipleri yetkilileri, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine uygulama yaptıklarını, çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:35
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