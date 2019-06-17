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Zabıta turizm şehri Şanlıurfa’da denetimlerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2019 Göbeklitepe Turizm yılında Şanlıurfa’ya gelen yüzbinlerce turistin standartlarda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:23
Zabıta turizm şehri Şanlıurfa’da denetimlerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2019 Göbeklitepe Turizm yılında Şanlıurfa’ya gelen yüzbinlerce turistin standartlarda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.


Bir yandan kente gelen konukların rahat bir şekilde turizm alanlarını gezmeleri için gerekli olan fizibiliteyi sağlayan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Turizm anlamında önemli çalıştaylar düzenliyor. Bu yıl kente gelmesi beklenilen 2 milyon turistlerin sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için tarihi çarşılar bölgesinde denetimlerini sıkılaştıran Büyükşehir Belediye Zabıta ekipleri, açıkta satışı yapılan ürünlerin hijyen kurallarına uyularak satılması için esnafı uyardı. Ürünlerde fiyat etiketi, ürünlerin tüketilme tarihi ve birçok konuda denetim yapan Zabıta ekipleri, esnafa ücretsiz fiyat etiketi ve eldiven dağıttı.


Sürdürülen uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden bölge esnafı ve vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz sıklıkla kontroller yapılıyor ve tek tip fiyatlandırılma etiketi dağıtıldı. 2019’un Göbeklitepe yılı olması dolayısıyla gelen turistler çoğaldı buda bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:23
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