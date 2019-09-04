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Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, zabıta personeliyle bir araya geldi

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Ensari Konağı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediye başkan yardımcıları ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı. Köken, Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Zabıta ekipleri, ayrıca Eyüpsultan Meydanı ve Fahri Korutürk caddesinde esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
  1. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken
  2. Zabıta teşkilatı

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