Zabıta şehir içi minibüsleri denetledi Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren şehir içi minibüs hatlarında denetimlerine devam ediyor. Şehir içi ulaşım hizmeti veren toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekipler tarafından yapılan denetimlerde genel temizlik kurallarına uymayan araçların şoförlerinin ve sahiplerinin uyarıldığını dile getirdi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren yolcular ise denetimleri yapan Adıyaman Belediyesi ekiplerine ve yetkililerine teşekkür etti.

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