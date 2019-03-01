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Zabıta sebze- meyve fiyatlarını denetledi

Çaycuma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Pazar yerinde meyve-sebze fiyatlarını denetledi.

01 Mart 2019 Cuma 16:03
Zabıta sebze- meyve fiyatlarını denetledi

Çaycuma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Pazar yerinde meyve-sebze fiyatlarını denetledi.


Çaycuma Belediyesine bağlı zabıta ekipleri,Ticaret Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Yalı Caddesi üzerinde kurulu olan pazar yerinde sebze ve meyvelerin toptancı hallerinden çıkış fiyatları ile tezgahlara yansıyan fiyatlarını denetledi. Zabıta ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda alış ve satış fiyatlarını tutanak haline getirdi. Ekipler, fiyat artışları konusunda ilgili tutanağı satıcılara daimzalattırdı. Fiyat artışlarını belirten bu tutanaklar daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirilecek. Zabıta Müdürü Mürsel Çoban, meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın denetleme işlemlerinin geçen günlerde ilçede bulunan manavlara da yapıldığını, marketlerde bulunan manav reyonlarının denetleme işlemlerinin de gerçekleştikten sonra Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:03
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