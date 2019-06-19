0553 313 94 23

Zabıta müdüründen ahde vefa örneği

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, hayranı olduğu Azerbaycan’ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunu anlattı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
Zabıta müdüründen ahde vefa örneği

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, hayranı olduğu Azerbaycan’ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunu anlattı.


Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, Azerbaycan’ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunun 1990’lı yıllara dayandığını ve baba oğul seviyesinde bir yakınlığı olduğunu belirtti. Bagane, “Azerbaycan ekonomisinin çok bozuk olduğu ve o günün şartlarında Iğdır genelinde bir kampanya başlattık. Belediye başkanımız Ali Ağar beydi. 20 kamyon erzak, giyim ve gıda topladık. İçişleri Bakanlığımız nezdinde görevli olarak konvoy başında Nahçıvan’a ben geçiş yaptım. Nahçıvan’a geçiş yaptığımız zaman, Allah rahmet etsin Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev tarafından karşılandım. O günü unutmam mümkün değil. Bizim aramızdaki bağ baba oğul seviyesinde bir ilişkiydi. Haydar Aliyev rahmetlinin elini öptüm yüzümden öptü, Erdal balam hoş gelmişsin dedi. Biz daha önce Iğdır’a geldiğinde tanışmıştık. Nahçıvan’a kadar bütün halk Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yolun kenarında bizi selamlıyordu. Daha sonra araçların içindeki malzemeleri ertesi gün dağıtılmak üzere bir fabrikanın bahçesine çektik” dedi.



“Rahmetli bana ’balam’ derdi”


Bagane, “Azerbaycan umumi lideri Haydar Aliyev bana her zaman ’balam’ diye hitap ederdi. Şimdi geldiğimiz noktada Azerbaycan o kötü durumundan kurtuldu. Rahmetli Cumhurbaşkanımın oğlu İlham bey, Azerbaycan’ı son derece modern bir hale getirdi. Azerbaycan ekonomi, siyasal yapılaşma ve dünyaya bakışı ile bir Avrupa devleti oldu. Türkiye ile olan ilişkileri iki devlet bir millet modeli ile. Ben nasıl vatanım Türkiye’yi karşılıksız sevdim ise Azerbaycan da benim vatanım orayı da karşılıksız sevdim. Hiçbir beklentim yok. Nasip olur da İlham beyden bir davet alırsam, rahmetli Cumhurbaşkanımla yaşadığım o günleri yad edip, kendisiyle tanışmak isterim” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almaz-Antey’in eski yöneticisi Aşurbeyli: “Rusya ve Türkiye ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebilir”
    1. Almaz-Antey’in eski yöneticisi..
    2. Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    3. Gri listedeki DHKP/C'li teröriste ağır..
    4. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    5. Borsa, güne düşüşle başladı
    6. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    7. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    8. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    9. Serinlemek için göle giren askerden..
    10. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    11. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    12. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    13. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    14. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    15. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    17. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    18. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    19. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    21. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    22. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    23. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    24. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    25. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    26. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    27. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    28. Basra'da petrol şirketine füze..
    29. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    30. Tatil yapmanın 14 faydası
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz