Zabıta ile esnaf dostluk maçı yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.05 Eylül 2018 Çarşamba 08:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Eylül Zabıta Haftası kapsamında ‘Kayıt Dışı Ekonominin Karşısında, Onlar Esnafın Yanında’ sloganıyla esnaf ile ortak etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında ‘Zabıta- Esnaf Dostluk Maçı’ yapılacak.
PROGRAM:
TARİH: 5 EYLÜL ÇARŞAMBA
SAAT: 10.00-12.00
YER: İBB Zabıta Edirnekapı Kompleksi
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