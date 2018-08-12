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İBB'nin zabıta ilanına rekor başvuru! 3 günde toplam 31 bin kişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500 kişilik zabıta memuru alımı ilanına, 3 günde 30 bin 756 kişinin başvurduğu bildirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:29
İBB'nin zabıta ilanına rekor başvuru! 3 günde toplam 31 bin kişi

İBB, deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta istihdamı gerçekleştireceğini duyurdu.

İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne gelenlerin başvuru kriterlerine uygunlukları belirlendi. Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta alımı için başvuruda bulunduğu belirtildi. Ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir aday, "Güzel yardımcı oldular. Ayağımda çatlak var o da bir iş kazası. İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayımlandığı ilana göre zabıta memuru alımı başvuruları 15 Ağustos'a kada devam edecek.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:29
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. Zabıta ilanı
  4. zabıta memuru alımı
  5. iş başvurusu

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