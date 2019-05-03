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Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacı ile gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacı ile gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.


Görevliler tarafından halkın hijyen kurallarına uygun gıda tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilip edilmediğine ve fiyat etiketlerinin olup olmadığı denetlendi.


Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri periyodik aralıklarla yapılan denetimlerin devam edileceğini bildirdi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İnsan sağlığının kendileri için her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, “ Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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