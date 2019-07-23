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Zabıta ekiplerinden pazar denetimi

Elazığ’da zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde denetimlerinin sürdürdüğü bildirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 11:11
Zabıta ekiplerinden pazar denetimi

Elazığ’da zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde denetimlerinin sürdürdüğü bildirildi.


Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışma yaptığı belirtilen Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, pazar yerlerinde denetimlerine ara vermeden devam ettiği aktarıldı.


Belediye Bayın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde tartı aletlerinin denetlendiği, esnafların ölçü ve tartı aletleri damga ve muayeneleri konusunda uyarıldığı kaydedildi.


Açıklamada; "Vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimlere devam eden ekiplerimiz, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili maddeler gereğince tezgahlarına etiket koymayan ve vatandaşı yanıltacak şekilde etiket kullanılıp kullanılmadığı yönünde incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ayrıca esnaflarımız, yönetmelik hükümleri konusunda mağdur olmamaları için bilgilendirildi. Hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için denetimlere düzenli olarak devam edilecektir"denildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:11
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