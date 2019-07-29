Zabıta ekipleri üç dilencinin üzerinden çıkan 375 liraya el koydu Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Zabıta ekipleri 2’i kadın 3 kişiyi yapılan denetimler kapsamında yakalayarak üzerlerinden çıkan 375 lira paraya el koydu. Ayrıca dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yaptı.

Vatandaşlarımızın duygularını istismar edenlere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İnsanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Başka illerden geldiği tespit edilen bu kişiler Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen tespit edilip haklarında işlem başlatıldı. Hemşehrilerimizden istirhamımız, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilere itibar etmemeleridir. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini 444 25 70 Çağrı Merkezimize bildirebilirler” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.