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Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı

Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra başıboş bırakılan hayvanlar yineden cadde ve sokaklarda görünmeye başlanması tepkilere neden oldu.

18 Haziran 2019 Salı 14:33
Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı

Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra başıboş bırakılan hayvanlar yineden cadde ve sokaklarda görünmeye başlanması tepkilere neden oldu.


Hakkari Belediyesinin başarılı çalışmaları sonucunda uzun zamandır kentin değişik noktalarında görünmeyen başıboş hayvanlar, son günlerde sıkça ortaya çıkmaya başladı. Refüjlerdeki yeşillikler ve buradaki ağaçları tahrip eden hayvanların trafiği de tehlikeye soktuğu belirtildi.


Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezine yakın mahallelerde bulduğu başıboş hayvanları toplayarak kent merkezinden 3 kilometre mesafede bulunan Gazi Mahallesi Gopsi mevkiindeki meraya salıverdi. Son günlerde sayıları artan sahipli başıboş bırakılan hayvanlarla mücadele eden zabıta ekipleri, hayvan sahiplerine çağrıda bulunarak hayvanlarına sahip çıkması uyarısında bulundu. Temiz bir çevre, temiz bir Hakkari için herkesten destek beklediklerini belirten yetkililer, bu konuda duyarlılık çağrısı yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:33
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