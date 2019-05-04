Zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınları denetledi Bitlis Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.

Bitlis Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.

Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını hızlandıran Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu anlamda fırınları denetledi. Fırınlarda ekmeklerin hijyenik ortamlarda üretilip üretilmediği, gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı gibi konularda denetimlerde bulunan ekipler, Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu denetimlerin bundan sonrada devam edeceğini söylediler.

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