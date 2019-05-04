0553 313 94 23

Zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınları denetledi

Bitlis Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:39
Zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınları denetledi

Bitlis Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.


Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını hızlandıran Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu anlamda fırınları denetledi. Fırınlarda ekmeklerin hijyenik ortamlarda üretilip üretilmediği, gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı gibi konularda denetimlerde bulunan ekipler, Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu denetimlerin bundan sonrada devam edeceğini söylediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortaköy'den Eyüp Sultan'a nasıl gidilir
    1. Ortaköy'den Eyüp Sultan'a nasıl gidilir
    2. Plank hareketi nedir? Plank ile..
    3. Ordu’da skandal olay! Ağaçta asılı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti..
    6. Jandarma ekipleri, aranan adamın..
    7. Ersun Yanal aradığı golcüyü buldu
    8. Badavut'un "kesin korunacak hassas..
    9. Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2..
    10. Artvin’de 2 gündür kayıp olarak aranan..
    11. Rektör’den Ertan Taşlı’ya ziyaret
    12. Ordu'da tırın çarptığı kişi öldü
    13. Ahlat’ta yağışlar hayatı olumsuz..
    14. Konya’da otomobil takla attı: 5 yaralı
    15. Van'da kaçak avlanan inci kefalleri..
    16. Kirlilik Arakanlı Müslüman..
    17. Ruhani, yaptırımlara karşı formülü buldu
    18. Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik..
    19. Mansur Yavaş o birime İYİ Partili ismi..
    20. Tartışmanın sonunu av tüfeği getirdi!
    21. Ramazan’da İmamoğlu kutlaması: Teravih..
    22. Eyüp Sultana nasıl gidilir Anadolu..
    23. Bitlis'te şiddetli yağış
    24. Giresun’unKÖYDES ödeneği 51 milyon..
    25. İsrail’de sığınaklar açıldı
    26. Asılsız ihbar ekiplere kaza ve..
    27. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    28. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin:
    29. TBB Başkanı Feyzioğlu: “YSK seçim..
    30. Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar