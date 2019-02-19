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Zabıta dilencilere aman vermiyor

Samsun’da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı.

19 Şubat 2019 Salı 17:55
Zabıta dilencilere aman vermiyor

Samsun’da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı.


Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede Öğretmenevi Kavşağı ve hastane bahçelerinde çocuklarıyla birlikte dilenen şahısları yakaladı.



11 dilenci yakalandı


Ekiplerce toplamda 11 dilenci yakalanırken bunların 5’inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere 153’er lira idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:55
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