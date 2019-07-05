Zabıta denetimleri sıklaştırdı Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olanlara idare para cezası uyguluyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olanlara idare para cezası uyguluyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri,Kilis kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Kent merkezinde muhtelif yerlerinde boş arsalara veya kamuya açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olan unsurlar gerekli idari işlemler yapılarak görüntü kirliliği temizlendi.

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