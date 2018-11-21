Zabıta alımları hangi belediyeler yapıyor? 60 KPSS puanıyla belediye zabıta memur alım başvuruları Zabıta alım ilanları 2019

KPSS sınavına girip de zabıta memuru olmak isteyen adayların beklediği zabıta alım ilanları açıklanmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesinden sonra Arnavutköy Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımının yapacağını duyurmuştu. Sonra son olarak da Bağcılar Belediyesi 40 kişilik zabıta memur alımının yapacağını duyurdu. 60 KPSS puanıyla zabıta memur alım ilanına ilişkin başvuru kılavuzu ve detayları haberimizde…

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınlanan bedeliyelerin zabıta alım ilanına göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacakb

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS puanıyla birlikte 50 zabıta memur alımının yapılacağını duyurdu.

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Arnavutköy Belediyesi Zabıta memuru alım başvuruları

Arnavutköy Belediyesi 40 zabıta memuru alım başvurusunu yapacak adaylar, 3-7 Aralık tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gerekli evrakları hazırlayıp teslim etmeleri gerekmektedir.

Bağcılar Belediyesi 40 zabıta memuru başvuruları

Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Bağcılar Belediyesi zabıta alımı son başvuru tarihi 21 Kasım-7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak.

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Belediyelerin zabıta memuru alım başvruu şartları

Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Bağcılar Belediyesi zabıta alım başvuru özel şartları:

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Bağcılar Belediyesi tarafından yapılacaktır.

Bağcılar Belediyesi memur alımı başvuru belgeleri

Başvuru sırasında;

- Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

- Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

- 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

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