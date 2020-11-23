Zabit Samedov kimdir, nerelidir? Zabit Samedov Kuruluş Osman
Zabit Samedov Kuruluş Osman oyuncusu. Kuruluş Osman 35. bölümüyle yine nefesleri kesmeye hazırlanırken, Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Dizede Geyhatu rolünü oynayan Maruf Otajonov da Özbek oyuncudan sonra şimdi de Dünyaca tanınan kick boksçu Zabit Samedov Kuruluş Osman dizisine katıldı. Peki Zabit Samedov kimdir, nerelidir? Zabit Samedov kaç yaşında? Zabit Samedov ne iş yapmakta?
Toplam 111 maça çıkan Zabit Samedov bu karşılaşmaların 101’i kazandı. Amatör Kickboxing Dünya şampiyonu, Amateur Kickboxing Avrupa şampiyonu olan Zabit Samedov kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Zabit Samedov kimdir?
Zabit Samedov 21 Haziran 1984 tarihinde dünyaya geldi. Azeri kick boksçu başarılarıyla tanınan önemli bir sporcudur. Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Zabit Samedov’un pek çok başarısı bulunuyor. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor.