Zabıt katibinin dolandırıcılık yaptığı iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril Adliyesinde görevli zabit katibi, resmi belgede sahtecilikle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Server Cengiz, Çivril Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan E.P'nin kendisini dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hakkında soruşturma başlatılan E.P'nin, Cengiz'in yurt dışında vefat eden babasının emekli maaşındaki blokeyi kaldırmak için hakimin e-imzasının bulunduğu belgeyi izinsiz temin ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan E.P, çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.



- "Zabıt katibinin tutumundan şüphelendik"

Server Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hollanda'da çalıştığı firmadan emekli olan ve uzun zaman önce hayatını kaybeden babasının maaşını alabilmek için Çivril Sulh Hukuk Mahkemesinde vesayet davası açtıklarını söyledi.

Dava sürecinde 100 bin liranın hesabına yatırıldığını ancak bloke konulduğunu belirten Cengiz, şunları dile getirdi:

"Babamın emekli maaşının 100 bin lirası hesabıma yattı ama paranın üzerinde bloke vardı. Biz de vesayet davası açtık fakat mahkemede görevli zabıt katibi bize 'Hesabınıza 100 bin lira yatmış mı?' diyerek kontrol etmemizi istedi. Gidip kontrol ettiğimde paranın yattığını ancak blokeli olduğunu söyledim. Adliyede karşılaştığımızda ise bana bir kağıt uzatarak 'Alın, bununla bankaya gidin ve paranızı alın. Parayı aldıktan sonra buraya gelin. Parayı dosyanın içine koyacağız. Haftaya cuma günü gelerek paranızı alacaksınız.' dedi.

Biz de bankaya gittik ve parayı aldık ancak zabıt katibinin tutumundan şüphelendik. Savcılık kalemine giderek odada bulunan memurlara olayı anlattık. Orada dolandırılmaya çalışıldığımızı öğrendik. Biz de şikayetçi olduk. Sonra da tutuklandı."