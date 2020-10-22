'Z kuşağı? Sahi kim bu “Z Kuşağı’’?'

Belli bir yaşanmışlığı olan bazı büyüklerimiz Z kuşağı şöyle Z kuşağı böyle diyerek yazılar yazmış. Emeklerine ve kalemlerine sağlık. 2000 doğumlu tam da bu kuşağın ortasına atlamış biri ne der? İşte o kişi benim. Bugün bu durumdan bahsedeceğim. Öncelikle bir tanım yapalım Z kuşağı kimdir? 2000 yılından günümüze kadar yaşam sürelerini geçirmiş kişilere Z kuşağı deniyor. Kimine göre isyankar, kimine göre sorumluluk almaktan kaçınan ve daha böyle nicesi.

Oysa devir bizim devrimiz. Belki de bir kurtuluşun başlangıcıyız. Böyle bakamaz mıyız, bu eli yüzü kirlenmiş hayata? Biz ne fayda sağlarız ki diye düşünmeden bir bakın:



Özgüvenli, hızlı düşünme metodları yüksek, dinamik, grup çalışmasına yatkın pırıl pırıl gençler.



Sayımız azdır ne faydamız olur diye de sakın düşünmeyin. Amerikalı Yatırım Bankası Morgan Stanley’in yaptığı araştırmaya göre 2020 yılında Dünya nüfusunun %32’sini Z Kuşağı oluşturuyor. Bu fazlalığı Türkiye’de size şu şekilde ifade edebilirim. 2023 yılında düzenlenecek seçimlerde bu kuşaktan 7 milyon kişi oy kullanacak bu da Türkiye üzerinde büyük bir etki demektir.



Seçimin kaderi Z kuşağının elinde. Yani bu ülkenin geleceği her konuda Z kuşağı. Bilim, sanat, kültür, ilim, edebiyat, spor ve daha birçok alanda biz bu ülkenin geleceğiyiz. Yapılan araştırmalara göre bu kuşağın geneli okuyor olsa da 2020 yılında Dünya çapında iş gücünün %38’ini karşılıyoruz. Azımsanacak bir ortalama değiliz. Biraz eleştirel yönden bakalım, dijitalde Z kuşağına bakacak olursak:



- %70’lik bir kısmımız dijital alanda kendisini daha iyi ifade ettiğini söylüyor.



- %87.2’sinin sosyal medya hesabı var.



-Sosyal medyada günlük geçirdiğimiz süre ortalama 6 saat.



-% 65’imizin akıllı telefonu %47 imizin bilgisayarı var.



Sosyal medyayı hiç saymıyorum bile Instagram Twıtter Facebook ve en fenası TİKTOK.



Bu tür platformaların iyi yönde kullanılması gerekiyor. Hayatı sosyal medyadan dijital üzerinden öğrenmemeliyiz. Z kuşağı içinden biri olarak şunu söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum



Z Kuşağı diye genellemeyin.



Herkes birer birey. Farklı duruşlarımız, farklı siyasal tercihlerimiz, bazılarımız iyi bazılarımız kötü, herbirimizin ayrı kişilikleri, karakterleri var, değişik tutumlarımız var.



Hepimizi bir kazana atıp Z kuşağı adı altında toplayamazsınız, toplayamazlar.



Yaşıtlarıma yani bu söylenen “Z KUŞAĞI”na bir notum var.



Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Şimdi tam zamanı. Harekete geçin, harekete geçelim.