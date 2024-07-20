Z kuşağı iş dünyasını yeniden şekillendiriyor

Almanya'da 1995-2010 yılları arasında doğan ve Z Kuşağı olarak adlandırılanların iş dünyasını yeniden şekillendirdiği, bu kuşağın yüzde 73'ünün esnek çalışma saatlerini öne çıkardığı kaydedildi. ManpowerGroup'un 1050 şirket ile yaptığı araştırmaya göre, bu kuşağın yüzde 71'i yüksek ücret ve finansal istikrar istiyor. Yüzde 70'i ise işi için daha iyi teknolojik araçlar talep ediyor.

'ELDE TUTULMALARI ZOR'

Araştırma şirketinin Müdürü Iwona Janas, "Z Kuşağı teknoloji meraklısı, değer odaklı ve pragmatik bir nesil. Esneklik ve finansal güvenlik arıyorlar. Sosyal medya ve dijital platformları ustaca kullanıyorlar ve hayatın her alanında teknoloji entegrasyonu bekliyorlar" dedi. İşverenlerin dörtte biri, bu kuşağı işe almakta, elde tutmakta, motive etmekte zorlandıklarını açıkladı.

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