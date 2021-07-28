'“Z” kuşağı değil “H” kuşağı olmalı çocuklarımız'

Daha önce Z kuşağı üzerine bir yazı yazmıştım.



Z kuşağı üzerine başka yazılar da yazıldı. Anladım ki aynı şeyleri söylüyoruz.



Z kuşağı Müslüman Türk Milletinin aradığı bir kuşak değil...



Öyle gözüküyor yazılanlardan...



Şairin dediği gibi:



“Yüreğinde sevinç yok, acı yok bizden...”



Ama bir konuda haksızlık da etmeyelim; anlaşılması, uzanılması gereken bir kuşak.



Üzerinde çalışılması gereken bir kuşak...



İlgilenilmesi gereken bir kuşak...



Biz, Cumhuriyet kurulduktan sonraki nesli, okullarımıza hakim olan ve İslamsız, tarihsiz, köksüz eğitim mufredatıyla yetiştirerek kaybettik... Menşevist eğitim ile!

Bir dönem sağ ve sol çatışmalarının anaforunda beş bin vatan evladını kaybettik!



Fetö hain örgütünün elinde en güzide akıllı gençlerimizi kaybettik! Şimdi bir de Z kuşağı projeleri ile bir başka neslimizi kaybetmeyelim. Bizim güvenebilecegimiz kuşak Z yani zararlı kuşak değil “H” yani Hayırlı kuşak olmalıdır. Milletinin özüne bağlı, bin yıllık tarihimizi bilen, inançlı/ imanlı, nankör olmayan bir kuşak...



Kendisi için sevdiğini kardeşi için de seven, kardeşinin canını, vatan, din, namus gibi erdemleri canından üstün gören; kim var diye sorulduğunda, sağına soluna bakmadan; ben varım diyebilen bir kuşak...



Mehmet Akif’in Asımı, Necip Fazıl’ın Mehmedi, Yahya Kemal Bayatlı’nın Akıncısı, Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli, Arif Nihat Asya’nın Fetih Nesli, Abdurrahim Karakoç’un yiğidi... Olabilen bir kuşak...



Bu saydığım şairleri okuyan anlayan bir kuşak... Ayrıca; Cemil Meriç’in tüm eserlerini, Erol Güngör’ün eserlerini, Garaudy, Mısıroğlu, İsmet Özel, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil... vd.



Bu seriyi okumuş, millet ve memleket; din ve diyanet konularına kafa yormuş bir kuşak.. H kuşağı...



Kulağına ilk okunan ezanla hayata başlayıp, sala ile ömrünü nihayetlendirmeye inanmış, bir dava ve mefkureye kendini adamış kuşak.



H kuşağı... En büyük mefkuresi şu olmalı: Ben milletimi ve ülkemi İslam Alemine nasıl önder yapabilirim?



Ben, yeni bir İslam Medeniyyetini nasıl inşa eder, dünyaya insanlığı, merhameti, adaleti nasıl yeniden gösterebilirim?



Elbet bunu yalnız yapacak değilim lakin milletimle bunu hangi metotları hayata geçirerek yapabilirim? H kuşağı...



Ülkede yapılan hizmetleri inkar eden değil az gören...



Milletin değerlerini hor gören değil hayır gören... Ne Doğu ne Batı!



Hem Doğu hem Batı diyerek, yitik değerlerin bize ait olduğuna, nerede bulursak almamız gerektiğine inanarak yaşayan ve yaşatan bir kuşak...



Irkı üstün görmeyen lakin inkar da etmeyen... Irkın fazileti olmaz insanlığa hizmetin fazileti olur diye düşünen bir kuşak...



En büyük savaşın ise zalimin karşısında Hakkı söylemek, dik durmak olduğunu bilecek bir kuşak...



Bize millet olarak böyle bir kuşak yakışır. H kuşağı yakışır...