YYÜ’ye ilk Vanlı rektör

Van’da 1982 yılında kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne (YYÜ) 37 yıl aradan sonra ilk defa Vanlı bir rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Van YYÜ’nün de aralarında bulunduğu 9 üniversiteye rektör atanırken, Van YYÜ’ye 37 yıl aradan sonra tarihinde ilk defa Vanlı bir rektör atandı.Vanlı olan ve iyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ’nün yeni rektörü oldu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Şevli, “İnşallah üniversitemiz için, Van ve bölge için hayırlı olur. Bizler de bu kapsamda gerek üniversitemizin gerekse ilimizin hem eğitim kalitesini yükseltmek hem de tanıtımına katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda kuruluşundan bu yana kadar üniversitede emeği geçen tüm rektörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.