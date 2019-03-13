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YYÜ’de "Van 1. Kariyer Günü" etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün organize ettiği "Van 1.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:28
YYÜ’de "Van 1. Kariyer Günü" etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün organize ettiği "Van 1. Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi.


YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde "Van 1. Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi. Van YYÜ ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, eğitim adına atılan her bir tuğlanın Türkiye’nin geleceğini yapılandırdığını ifade ederek, "Gelecek adına umudumuz gençlerdir. Bir ülkenin kalkınması açısından girişimcilik çok önemlidir. Ama ülkemizdeki girişimci sayısı nüfus oranına göre istenilen seviyede değildir. İnşallah kurumlarımızla işbirliği yaparak düzenlediğimiz bu etkinlikler, yeni girişimcilerin çıkmasına vesile olacaktır. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Salih Serçe ise, üniversite ile düzenledikleri bu programın önemine dikkat çekerek, etkinliğe katılan öğrencilere bazı tavsiyeler verdi.


Konuşmaların ardından bilim dünyasında önemli ödüller alan YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, kendi hayat hikayesinden bölümler içeren bir sunum yaptı. Çalışmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Zahmakıran, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.


Etkinlik, verilen kokteylin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:28
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