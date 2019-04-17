YYÜ’de “Milli Mücadelenin 100. Yılı” anısına sempozyum

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneğince (BİLHİKEM) ortaklaşa "Milli Mücadele’nin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu" düzenleyecek.

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Koçlar, BİLHİKEM ile birlikte Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına 2 gün sürecek bir gençlik şöleni düzenleyeceklerini söyledi. Şölenin, bilginin akademik manada tartışılması ekseninde şekillenmesi gerektiğinden yola çıkarak gençleri sosyal bilimler sempozyumu adı altında yapılacak bir faaliyetle bir araya getireceklerini kaydeden Koçlar, gençlerin eseri olan milli mücadele adına yapılacak en güzel faaliyet olacağını düşündüklerini kaydetti. Niyetlerinin 19 Mayıs’ta bu sempozyumu düzenlemek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koçlar, "Bu tarihin eğitim yılının son haftasına denk gelmesi,final sınavlarına yakın olması nedeniyle 8-19 Nisan’da yapmaya karar verdik. Bu sempozyum, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi memleket sevdasıyla ‘ben de varım’ diye öne çıkan ve bir araya gelen genç insanları, bu defa öğrenme coşkusuyla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sempozyuma gençler beklediğimizden çok fazla ilgi göstermişlerdir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler tarafından tarih, ilahiyat, edebiyat, felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri gibi birçok alanda 130’a yakın birbirinden değerli bildiri gönderilmiştir. Milli Mücadele’nin 100. yılında başta bu mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında bütün şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Milli Mücadele’nin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, 18 Nisan’da Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapılacak.