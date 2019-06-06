YYÜ’de bayramlaşma

Van Yüzüncü Yıl Ünivrsitesi (YYÜ) Rektörü Prof Dr. Hamdullah Şevli, üniversitede idari ve akademik personel ile bayramlaştı.

YYÜ Konuk Evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şevli, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde üniversite akademik ve idari personeliyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Herkesin Ramazan bayramını kutladığını ifade eden Rektör Şevli, “Üniversitemizin başarı seviyesini, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin de memnuniyetini ve başarı düzeyini artırmak için elbirliği ile çalışacağız. Kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği; sevgi ve saygının içten ve samimi duygularla gösterildiği; ihtiyaç sahiplerine ve kimsesiz kalanlara yardım edildiği mübarek Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan bayramlaşma törenimize katılan değerli mensuplarımıza teşekkür ediyorum; mübarek Ramazan bayramının milletimize ve İslam Âlemine güzellikler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bayramlaşma töreninin ardından YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde serviste yatan çocukları ve yaşlı hastaları ziyaret eden Rektör Şevli çocuklara oyuncak diğer hastalara ise çikolata hediye etti.

Bayramlaşma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, YYÜ Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.