YYÜ’de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" resim yarışması Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik" konulu resim yarışması yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik" konulu resim yarışması yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi yıldönümü nedeniyle Van YYÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında resim yarışması yapıldı. Van YYÜ Rektörlüğü tarafından resim malzemeleri sağlanan yarışmada, 7-12 yaş arası 60 öğrenci becerilerini kağıtlara dökerken, eserlerinde ise hain darbe girişimini hafızalarda taze tutmaya çalıştılar.

YYÜ Kampüsünde jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışmanın sonuçlarının ise 14 Temmuz 2019 günü açıklanacağı belirtildi.

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