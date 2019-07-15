YYÜ Rektörlüğünden 15 Temmuz bisiklet turu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Van’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Van YYÜ Rektörlüğü tarafından kampüsten Kurtuluş Parkı’na kadar bisiklet etkinliği düzenlendi. Akademik ve idari personel ile öğrenciler, Van-Erciş karayolu güzergahını kullanarak Kurtuluş Parkı’na vardı. Üniversite heyeti, buradan da Van Valiliği öncülüğünde yapılacak yürüyüşe katılacak.

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