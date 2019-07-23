Yıkımda Arapların parmağı var! Yüzyılın Anlaşmasının Yahudileştirme ayağı

Hasan Türkmen Ankara

Siyonist İsrail, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 100’e yakın dairenin içinde yer aldığı binaları bir bir yıkıyor... Arap ülkeleri ve İsrail’in “Yüzyılın Projesi” ile Filistin halkını Kudüs’ten sürmek istediklerini ifade eden İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, “Her şey, başta Suudi olmak üzere birçok körfez ülkesinin içinde olduğu, Filistinlileri topraklarından çıkarma hedefinde olan ne idüğü belirsiz ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye adlandırılan planın çerçevesinde devam ediyor. Daha önce sadece İsrail ve Amerika’nın birlikte yürüttüğü Filistin topraklarından, Filistinlileri kovma projesi maalesef Trump’ın damadı Kushner’in başını çektiği ve Prens bin Selman’ın da bu projeye ortak olduğu bir operasyon haline geldi. Yüzyılın Projesi, Kudüs’ü tamamen Yahudileştirme projesinin bir ayağıdır. Filistinlilerin büyük bölümünü Sina’ya sürmeyi düşünüyorlar. Şimdiye kadar İsrail ve Amerika tarafından yürütülen proje maalesef bugün Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Körfez ülkelerinin içinde olduğu hain bir projeye dönüştü” şeklinde konuştu.