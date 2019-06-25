0553 313 94 23

"Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki:- "Filistin davasıyla ilgili Amerikan çılgınlığı, bölgede durumun patlak vermesinden korkan İsrail'e olumsuz şekilde yansıyacak"

25 Haziran 2019 Salı 17:48
"Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın İsrail'e olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Fetih yetkilisi Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasıyla ilgili Amerikan çılgınlığı, bölgede durumun patlak vermesinden korkan İsrail'e olumsuz yansımaları olacak." diye konuştu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" adlı çalıştaya ilişkin Zeki, "Dünyanın en karmaşık anlaşmazlığı bu şekilde çözülemez. Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve mültecilerin geri dönüş hakkının da ortadan kaldırılması isteniyor. (Bu çalıştaya katılanların) gaflet uykusundan uyanması gerekiyor." dedi.

Zeki, Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'nı reddetme noktasında birlik olduğuna dikkati çekti.

Bazı Arap ülkelerinin çalıştaya katılma konusunda garip bir şekilde ısrarlı olduğuna işaret eden Zeki, "Araplar her zaman Filistinlilerin onay verdiğini kabul eder ve istemediklerini de 'reddederiz' der. Bugün biz Manama'daki çalıştayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla bugün Manama'da başlıyor.

Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:48
  1. “Yüzyılın Anlaşması”
  2. Filistin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması
    1. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    2. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    3. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    4. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    6. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    7. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    8. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    13. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    15. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    16. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    17. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    18. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    19. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    20. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    21. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    24. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    25. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    26. AK Parti'de kritik toplantı!
    27. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    28. Sinan Güler kimdir? Sinan Güler..
    29. Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması..
    30. Varto’da 3.3 şiddetinde deprem
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı