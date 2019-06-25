"Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın İsrail'e olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Fetih yetkilisi Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasıyla ilgili Amerikan çılgınlığı, bölgede durumun patlak vermesinden korkan İsrail'e olumsuz yansımaları olacak." diye konuştu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" adlı çalıştaya ilişkin Zeki, "Dünyanın en karmaşık anlaşmazlığı bu şekilde çözülemez. Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve mültecilerin geri dönüş hakkının da ortadan kaldırılması isteniyor. (Bu çalıştaya katılanların) gaflet uykusundan uyanması gerekiyor." dedi.

Zeki, Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'nı reddetme noktasında birlik olduğuna dikkati çekti.

Bazı Arap ülkelerinin çalıştaya katılma konusunda garip bir şekilde ısrarlı olduğuna işaret eden Zeki, "Araplar her zaman Filistinlilerin onay verdiğini kabul eder ve istemediklerini de 'reddederiz' der. Bugün biz Manama'daki çalıştayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla bugün Manama'da başlıyor.

Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.