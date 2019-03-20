"Yüzyılın Anlaşması'nın başarılı olması mümkün değil"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın başarılı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Basil, Lübnan'daki yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu barış planı ve Hizbullah'a ilişkin tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ABD gibi süper güç bir ülkeden, barışın gerçek anlamda sponsoru olmasını istiyoruz. Ayrıca Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki anlaşmazlığa Filistin'e geri verilmesi gereken haklar doğrultusunda bir çözüm bulunması için ABD'nin Rusya ve Avrupa Birliği ile tamamlayıcı bir rol oynamasını umuyoruz." diyen Basil, "Yüzyılın Anlaşması" şeklinde isimlendirilen ABD planına ilişkin ise "Başarılı olması mümkün olmadığından ölü olarak doğacaktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetinde yer alan Hizbullah'ın ABD tarafından "terör örgütü" sayılmasına da değinen Basil, ülkenin istikrarını koruma zarureti bulunduğu noktasında Amerikalıları ikna etme çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Basil ayrıca özellikle Yeni Zelanda'da yaşanan son terör saldırısının ardından ABD'nin barış ülkesi Lübnan'a olan ihtiyacının farkına varmış olması gerektiğini dile getirdi.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.