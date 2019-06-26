'Yüzyılın anlaşmasını reddediyoruz'

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (İDSB) de aralarında bulunduğu 61 sivil toplum kuruluşu, "Yüzyılın Anlaşması"nı uygulamaya yardımcı olacak her türlü kolaylığı, bu anlaşmanın adımlarından birisi olan Bahreyn Krallığı'ndaki Manama çalıştayının çıktılarını reddettiklerini bildirdi.

İşte 61 sivil toplum kuruluşunun ortaklasa yaptığı bildiri;

Filistin ve Kudüs meselesindeki güncel olaylar ve gelişmeler hızlanıyor. Mevcut aşamada Donald Trump başkanlığındaki ABD Yönetimi, Filistin haklarını inkar eden, uluslararası anlaşmalara ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne aykırı olan Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri girişim kapsamında Filistin meselesini yok etmek ve ortadan kaldırmak, kalan Filistin topraklarını tam olarak kontrol altına almak, işgal altındaki Filistin’de kalan kardeşlerimizi tehcir etmek, mültecilerin geri dönüş haklarını yok etmek ve İsrail’in söylemini yerleştirmeye çalışmaktadır.



Çok büyük sorunlar ile karşı karşıyayız. Bizler işgal altındaki Filistin'deki kardeşlerimizin başına gelen, Filistin toplumunun bütün bileşenlerini etkileyen ve binlerce Filistinlinin şehit olmasına sebep olan çok büyük ihlalleri her gün takip ediyoruz. Hapishanedeki esirlerin sıkıntıları ve Gazze Şeridi'nde abluka altında olanların inlemeleri bizlere ulaşıyor. Buna karşılık Kudüs’ü, işgalci İsrail’in başkenti yapmak için yerleşim operasyonları ve Yahudileştirme politikaları devam ediyor ve Kudüs’ün İslami özellikleri yok ediliyor.



Bu açıklamayı imzalayan sivil toplum kuruluşları olarak bizler, İsrail’in topraklarını işgaline karşı mücadelelerinde Filistin halkı ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyor ve şöyle diyoruz:



• Filistin meselesine dokunan tüm proje ve anlaşmalar durdurulmalıdır. Filistin halkı haklarını elde edebilmeli ve onları kullanabilmelidir. Bizler, Filistin halkını, özgürlüğünü elde edinceye ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kuruncaya kadar desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.



• Filistinli mültecilerin tehcir edildikleri evlerine dönme hakkını açıkça belirten uluslararası kararlar, özellikle de 1948 yılındaki 194 sayılı karar ve 1967 yılındaki 237 sayılı karar uygulanmalıdır. Filistin halkına verilen desteğin arttırılmasını, Kudüs’ün ve halkının direnişinin desteklenmesini talep ediyoruz.



• Filistinli mültecilerin yasal statülerine dokunulmamasını ve UNRWA'nın, 302 sayılı kuruluş kararında belirtildiği gibi evlerine geri dönüşleri sağlanana kadar Filistinli mültecilere yardım, sağlık ve eğitim sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Trump yönetiminin sadece işgal politikalarına hizmet eden boş bahanelerle, UNRWA’ya verdikleri desteği tamamen kesmesini ve Filistinli mültecilerin büyük çoğunluğundan mülteci statüsünü kaldırma amacıyla yeniden mülteci tanımı yapılması çağrısında bulunmasını kınıyoruz.



• Yüzyılın anlaşmasını uygulamaya yardımcı olacak her türlü kolaylığı, bu anlaşmanın adımlarından birisi olan Bahreyn Krallığı'ndaki Manama çalıştayının çıktılarıyla reddediyoruz.

İMZALAYAN DERNEKLER



1. FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ- FİDDER

2. İDSB- İSLAM DÜNYASI STK’LAR BİRLİĞİ

3. İHH- İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI

4. YARDIMELİ DERNEĞİ

5. CANSUYU DERNEĞİ

6. HAYRAT VAKFI

7. MAZLUM-DER

8. DENİZ FENERİ DERNEĞİ

9. SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU

10. ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ- ASDER

11. BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

12. DAVET VE KARDEŞLİK VAKFI

13. İHLAS VAKFI

14. DÜNYA İSLAM SAĞLIK BİRLİĞİ

15. ULUSLARARASI GENÇ AKTİVİSTLER DERNEĞİ

16. GENÇ DAVETÇİLER

17. ULUSLARARASI KUDÜS EĞİTİM, KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ-UKEAD

18. ERBAKAN VAKFI

19. ESAM- EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

20. MEMUR-SEN ANKARA

21. KUDÜS BİLİNCİ DERNEĞİ

22. MİRASIMIZ DERNEĞİ

23. T.KAD-BİR TÜRKİYE KADINLAR BİRLİĞİ

24. ANKARA SİVİL TOPLUM PLATFORMU

25. DÜNYA CEMİYET PLATFORMU

26. SAĞLIK DER

27. İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DYANIŞMA DERNEĞİ

28. İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

29. TÜRKAB TÜRKİYE KARDEŞLİK BİRLİĞİ

30. EMEKLİ MEMUR-BİR SEN

31. SİYASALLILAR VAKFI

32. ERZURUMLU DERNEKLER FEDERASYONU

33. MAVİ HALİÇ DERNEĞİ

34. ELDEN ELE DERNEĞİ

35. ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

36. MERHAMET ADALET VEFA VE İYİLİK (MAVİ-DER)

37. EHL-İ BEYT VAKFI

38. SELAMET İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

39. GÖNÜL –DER

40. AYİZİ DERGİSİ

41. TÜRKİYE GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

42. ÜMMET GENÇLERİ DERNEĞİ

43. MERHAMET TEŞKİLATI İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

44. EYAD ERDEMLİ YÖNETİCİLER AKADEMİSİ

45. BALKAN GÖÇMENLERİ İKT.ARAŞT.SOS.YARD.DAY. VAKFI

46. DÜNYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

47. ŞEHİR VE MEDENİYET DERNEĞİ

48. UFUK DER

49. ŞİMALİ KAFKAS DERNEĞİ

50. SİNCAN KAMER EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞRIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

51. DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

52. MERHAMET TEŞKİLATI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

53. MAHMUDİYE VAKFI

54. İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ

55. FİLİSTİN-TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

56. FİLİSTİN HALKI DOSTLAR DERNEĞİ

57. BEYTÜL MAKDİS DERNEĞİ

58. PARLAMENTOLARARASI KUDÜS PLATFORMU

59. BEYTÜL MAKDİS ÖNCÜLERİ

60. İLKAV- İLMİ VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VAKFI

61. MEDENİYET VAKFI