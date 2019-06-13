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"Yüzyılın Anlaşması yeni bir Sykes Picot niteliğindedir"

Fas'taki İstiklal Partisi: "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı, Arap bölgesini doğusu ve batısı ile bölecek ve dağıtacak yeni bir Sykes-Picot anlaşması niteliğindedir"

13 Haziran 2019 Perşembe 18:47
"Yüzyılın Anlaşması yeni bir Sykes Picot niteliğindedir"

RABAT (AA) - Fas'ın en köklü siyasi oluşumlarından İstiklal Partisi (İP), ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planını yeni bir "Sykes-Picot Anlaşması" olarak nitelendirdi.

Partinin İcra Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı, Arap bölgesini doğusu ve batısı ile bölecek ve dağıtacak yeni bir Sykes-Picot anlaşması niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın Filistin halkına, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehlikeli yansımaları olacağı uyarısında bulunuldu.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Sykes-Picot Anlaşması, I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ve paylaşılması konusunda 16 Mayıs 1916'da İngiltere ve Fransa tarafından gizlice imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:47
  1. Fas
  2. İstiklal Partisi
  3. Sykes-Picot Anlaşması
  4. yüzyılın anlaşması

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