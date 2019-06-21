BEYRUT (AA) - Lübnan'da ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı bir araya gelen Arap siyasetçi, düşünür ve gazeteci, "Filistin'in satılık olmadığını, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ortak olan devletlerin hain olduğunu" vurguladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Arap siyasetçi, düşünür, gazeteci, diplomat ve Filistinli gruplardan oluşan temsilcilerin katılımıyla "Yüzyılın Anlaşması Karşıtı Gazeteciler" konferansı düzenlendi.

Konferansın sonuç bildirgesinde Filistin'in satılık olmadığı, gelecek nesillerin hakkı olduğu vurgulanarak, "ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ortak olan devletler haindir. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu plana katılan her devlet, Filistin'in hakkına ihanet etmektedir." denildi.

Söz konusu planın, ABD, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in rüşvet vermesi ve Filistin'in müzakerelere teslim olmaya zorlanması olduğu ifade edildi.

Bildiri "Vakit geldi. Net bir tutum gerekli. Sulha hayır, müzakereye hayır." ifadeleriyle son buldu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.