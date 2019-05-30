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"Yüzyılın Anlaşması İsrail'i Arap coğrafyasına entegre etmeyi hedefliyor"

Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar: "İsrail'i Arap coğrafyasına entegre etmek Yüzyılın Anlaşması planının en önemli hedefleri arasında" - İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale:"Direnişi sürdüreceğiz, bu üzerimize namaz gibi farzdır"

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:20
"Yüzyılın Anlaşması İsrail'i Arap coğrafyasına entegre etmeyi hedefliyor"

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümüne yönelik "Yüzyılın Anlaşması" planının, İsrail'i Arap ve Müslüman coğrafyaya entegre etme hedefi taşıdığını söyledi.

Gazze'de düzenlenen bir konferansta konuşan Sinvar, "İsrail'i Arap coğrafyasına entegre etmek ve bölgedeki çatışmayı bitirmek, Yüzyılın Anlaşması planının en önemli hedefleri arasında. İsrail işgali topraklarımızdan yok olup gidinceye kadar bu çatışma sürecek." dedi.

- Bahreyn halkına yas çağrısı

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayı sebebiyle Bahreyn halkına da seslenen Sinvar, "Çalıştay yapılırken sokaklara çıkmayın. Siyah bayraklar asarak evlerinizde oturun, siyahlar giyin. Tüm dünyaya Filistin halkını arkadan vurmadığınızı, Kudüs'ü satmadığınızı duyurun." ifadelerini kullandı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale de uluslararası ve bölgesel olarak daha kompleks bir zamandan geçtiklerini ifade etti.

Nahhale, "Yüzyılın Anlaşması" adı altında ABD'nin, siyonizmin projesinin yararına Filistin davasını bitirme gayreti içinde olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın Anlaşması cehennemin dibine gitsin" dediğini hatırlatan Nahhale, Abbas'ın bununla ilgili gelişmeleri "ihanet" olarak nitelediğini ve söz konusu anlaşmaya karşı tavrının çok net olduğunu dile getirdi.

Nahhale "Direnişi sürdüreceğiz, bu üzerimize namaz gibi farzdır." ifadelerini kullandı.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:20
  1. Gazze
  2. Hamas Hareketi
  3. İslami Cihad
  4. Yahya Sinvar

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