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Yüzüncüyıl’da imar düzenlemesi gerçekleştirilecek alana SGK hizmet binası yapılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde imar düzenlemesi gerçekleştirilecek alana SGK’nın hizmet binası yapacağını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
Yüzüncüyıl’da imar düzenlemesi gerçekleştirilecek alana SGK hizmet binası yapılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde imar düzenlemesi gerçekleştirilecek alana SGK’nın hizmet binası yapacağını açıkladı.


Belediye Başkanı Soner Çetin, kamu kurumlarının genel olarak Seyhan’da toplandığını belirterek, Çukurovalıların bu durumdan kaynaklanan mağduriyetini dile getirdi.


Çukurova Belediye Meclisi oturumunda konuşan Başkan Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki imar planının görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, “Çukurova 10 yıllık genç bir belediye. Bölge de 45-50 yıllık bir yerleşim alanı. Bu nedenle tüm kamu kurumları Seyhan’da toplanmış. Çukurova’da hiç kamu kurumu yok. Noter açılması için verdiğim çabayı Allah biliyor. İstiyorum ki tüm kurumlar burada da olsun” dedi.


İlçede kamu kurumu yok


Çukurova Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek bir binası olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Ödüllü bir proje. Çevreci özellikleriyle Adana’nın gurur duyduğu bir bina. Şimdi kaymakamlık binasının temeli atıldı. Kaymakamlık binası da böyle olacak. Bu konuda 10 dönümlük bir alanı hazineye devrettik. Çünkü Çukurova güzel bir eser kazanacak. Ayrıca, burada Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve olacak” şeklinde konuştu.


Başkan Soner Çetin, imar uygulamasının olduğu yerde hazinenin ve Çukurova Belediyesi’nin arsası olduğunu belirterek, buraya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet binası yapacağını ve Çukurova’nın bir kamu kurumu kazanacağını söyledi.


Yaşlı bakım merkezi yapılacak


Çukurova Belediyesi olarak Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapacaklarını açıklayan Başkan Soner Çetin, bu eseri imar uygulaması teklif ettikleri Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki alanda gerçekleştireceklerini anlattı.


Başkan Çetin’in konuşmasının ardından, teklif edilen imar uygulamasıyla ilgili gündem maddesi tüm meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
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