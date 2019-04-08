Yüzüncü Yılda 100 Milyon Fidan

Sivas’ta Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümünde 100 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenirken, Sivas Valisi Salih Ayhan ve ailesi ektikleri 100 fidanla “100. Yılında 100 Milyon Fidan” hedefi start verdiler.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı içerisinde bulunan alanda Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile çocukları, askerlerin de yardımıyla fidanları dikerek fidanlara ilk can suyunu verdiler.

Sivas’ta her ailenin fidan dikmesi gerektiğini söyleyen Vali Ayhan; "Gelecek kuşaklara Yeşil Sivas’ı hep birlikte miras bırakacağız. Doğa, rabbimin insanlara verdiği en büyük nimettir. Bu nimeti en güzel şekilde kullanmamız ve bizden sonra ki nesillere en güzel şekilde aktarmamız lazım.” dedi.

Yüzüncü yıl ruhunu çocuklara hissettirmek gerektiğini kaydeden Ayhan; “Bu ruhla kültürden sanata, spordan gençliğe kadar birçok alanda hizmet ederek milletin geleceğine dair güzel miraslar bırakmalıyız. Bu manada Valiliğimiz öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte ‘100. Yılda 100 Milyon Fidan’ kampanyası başlattık. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere herkes yoğun bir şekilde çalışıyor. Bizde hafta sonunda anlamlı ve özel bir etkinlikle Ayhan ailesi olarak 100 adet çam fidanı diktik. Bu ağaçlarımız büyüyecek ve buradan gelip geçtikçe bakacağız. Kamu kurumlarımızla, okullarımızla ve bütün imkanlarımızla seferber olarak 100 milyon fidan hedefini inşallah tutturacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." Şeklinde konuştu.