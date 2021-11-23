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Kadın - Aile Yüzümüze buz sürmenin şaşırtacak faydaları
Kadın - Aile

Yüzümüze buz sürmenin şaşırtacak faydaları

Ancak bir cilt bakımı ürünü için saatlerce araştırmanıza ya da yüzlerce lira vermenize hiç gerek yok.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:34:00 - 2021-11-23 13:38:42
Yüzümüze buz sürmenin şaşırtacak faydaları

Neredeyse sıfır maliyetle hazırlayabileceğiniz bu yöntemler ile birçok cilt sorununa çözüm bulabilirsiniz. 

Yüze buz sürmenin faydaları nelerdir?

  • Daha pürüzsüz bir cilt elde edersiniz.
  • Kan dolaşımını arttırır.
  • Yüzdeki kılları azaltır.
  • Sivilceleri yok eder.
  • Buz yaşlanma izlerini geciktirir.
  • Buz küpleri cildi sıkılaştırır ve cildinizdeki nemi kilitli tutar.
  • Göz altı şişliklerini, torbalarını azaltır.
  • Uçuğun hızla iyileşmesini sağlar.
  • Buz masajı kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıklıkların oluşmasını engeller.
  • Süt veya yeşil çaydan yapılmış buz küpleri ile yorgun gözlerinizi yatıştırabilirsiniz. Sonra yüz temizleme fırçası ile temizleyin.

Dikkat! Buzu çıplak şekilde yüzünüze uygulamayın. Bir bez yada koruyucu içinde uygulayın. 

 

 

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