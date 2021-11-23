Yüzümüze buz sürmenin şaşırtacak faydaları
Ancak bir cilt bakımı ürünü için saatlerce araştırmanıza ya da yüzlerce lira vermenize hiç gerek yok.
Neredeyse sıfır maliyetle hazırlayabileceğiniz bu yöntemler ile birçok cilt sorununa çözüm bulabilirsiniz.
Yüze buz sürmenin faydaları nelerdir?
- Daha pürüzsüz bir cilt elde edersiniz.
- Kan dolaşımını arttırır.
- Yüzdeki kılları azaltır.
- Sivilceleri yok eder.
- Buz yaşlanma izlerini geciktirir.
- Buz küpleri cildi sıkılaştırır ve cildinizdeki nemi kilitli tutar.
- Göz altı şişliklerini, torbalarını azaltır.
- Uçuğun hızla iyileşmesini sağlar.
- Buz masajı kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıklıkların oluşmasını engeller.
- Süt veya yeşil çaydan yapılmış buz küpleri ile yorgun gözlerinizi yatıştırabilirsiniz. Sonra yüz temizleme fırçası ile temizleyin.
Dikkat! Buzu çıplak şekilde yüzünüze uygulamayın. Bir bez yada koruyucu içinde uygulayın.