0553 313 94 23

Yüzük yutan İrlandalı turistle ilgili yeni gelişme...

Marmaris ilçesinde, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turistin tuvaletini yapmasına karşın yüzük dışarıya çıkmadı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:35
Yüzük yutan İrlandalı turistle ilgili yeni gelişme...

Marmaris’te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü avucunun içine sıkıştırmış, durumu fark eden sarraf şahsın çaldığı yüzüğü almak isteyince İrlandalı turist, yaklaşık 250 bin lira değerindeki pırlanta taşı ağzına atıp yutmuştu. 

Gözaltına alınan turist, midesindeki taşın çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Dünden bu yana 24 saattir gözetim altında tutulan Lan Campel’in dışkısında yüzüğe rastlanamayınca cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Savcılık, yapılacak kolonoskobinin sağlık açısından tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle onay vermedi. 

Bunun üzerine hastanede gözetim altında tutulan Lan Campel, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halen gözetim altına tutulan Campel’in kalın bağırsağında olan yüzüğün anüse 13,5 santimetre uzaklığa kadar ilerlediği tespit edildi. 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a sığınmacı açıklaması
    1. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    2. Ceylanpınar'da silahlı kavga: 4 kişi..
    3. Ahşaptaki su lekeleri nasıl engellenir?
    4. Putin'den ABD tehdidine gözdağı!
    5. Diyanet'ten "Devletin suçluyu affetme..
    6. Bitlis merkezli terör operasyonu: 5..
    7. Bu hastalık kadınlarda daha çok..
    8. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme..
    9. Beyaz plastik eşyalar nasıl temizlenir?
    10. Haydar Baş'a mahkemeden kötü haber!
    11. Ülsere neden olan faktörler nelerdir?
    12. Hagi'den Galatasaraylıları üzen..
    13. Hediye edilen uçak, test uçuşu için..
    14. Cep telefonu temizliği nasıl yapılır?
    15. Antalya'da ambulanslar peş peşe okula..
    16. Evimizi nasıl aydınlatalım?
    17. İstanbul Beykoz'da selin yaraları..
    18. Trabzon'daki sel günlük hayatı etkiledi
    19. Karaciğer yağlanması belirtileri..
    20. Boyun ağrısı nasıl geçer?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı