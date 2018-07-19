Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Kedicikler el sallayarak gitti

Geçtiğimiz hafta İstanbul Polisi tarafından Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda kamuoyunda Adnan Oktar'ın yanındaki 'Kedicik' olarak bilinen kadınlar da gözaltın alınmıştı. Gözaltına alınan kadınlardan bir kısmı ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.



TUTUKLU SAYISI 157'YE YÜKSELDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda Adnan Oktar soruşturmasında mahkemedeki ifadeleri tamamlanan 14 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 157'ye yükselirken 11 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.







EL SALLAYARAK GELDİLER

Tutuklanan kadınlar Bakırköy'de bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Çevik Kuvvet Polisi'ne ait bir araçla getirildi. Kadınların cezaevi kapısından içeri girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamaları ise dikkat çekti.



