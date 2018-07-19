0553 313 94 23

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Kedicikler el sallayarak gitti

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında mahkemedeki ifadeleri tamamlanan 14 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi. Soruşturmada tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne gönderilirlen basın mensuplarına el salladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:19
Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Kedicikler el sallayarak gitti

Geçtiğimiz hafta İstanbul Polisi tarafından Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda kamuoyunda Adnan Oktar'ın yanındaki 'Kedicik' olarak bilinen kadınlar da gözaltın alınmıştı. Gözaltına alınan kadınlardan bir kısmı ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 

TUTUKLU SAYISI 157'YE YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda Adnan Oktar soruşturmasında mahkemedeki ifadeleri tamamlanan 14 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 157'ye yükselirken 11 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.



EL SALLAYARAK GELDİLER

Tutuklanan kadınlar Bakırköy'de bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Çevik Kuvvet Polisi'ne ait bir araçla getirildi. Kadınların cezaevi kapısından içeri girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamaları ise dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:19
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. adnan oktar
  4. kedicik

YORUM YAZ

  • ANTİ-FETTOŞŞŞANTİ-FETTOŞŞŞ50 dk önce
    KAŞARLAR. HER B.KU YER BUNLAR. İYİ DE SAKSAFON ÇALARLAR.
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 55 dk önce
    Yüzsüz, utanmaz dediniz. Toplu halde, gurup halinde kadınlar İle erkekler sevişmişler. Bir kadın pek çok erkekle beraber olmuş. Bu zavallılarda ki ar, haya, utanma duygularını yoketmişler. Daha ne bekliyorsun ki?
  • hasanhasan38 dk önce
    cinsel sermayelikten kurtulduklarına sevinmişlerdir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Partili Karacan: Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak
  1. AK Partili Karacan: Yeni sistem..
  2. Kamyon otomobile çarptı, çevredekiler..
  3. Dizde meydana gelen ağrının nedenleri
  4. İşte CHP'nin kaderini belirleyecek imzal
  5. Şırnak'ta 1 kadın terörist teslim oldu
  6. Çarşaf sipariş etti, kefen geldi!
  7. Kemalettin Öztürk kimdir? Mustafa..
  8. Sigara yasağına uymayanlara rekor ceza
  9. ByLock yazışmaları deşifre edildi!
  10. Operasyonun yapılacağı cemaat..
  11. AK Partili Bostancı'dan yerel seçim..
  12. FETÖ’cü savcıları Seyfi Dede atamış
  13. Ezber bozan bedelli askerlik..
  14. Mehmet Görmez son dakika bombaladı!..
  15. Ünlü oyuncu Kıbrıs açıklarındaki..
  16. Adidas her takıma aynı formayı iteledi
  17. Sosyal medyada PKK propagandasına..
  18. Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş..
  19. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde şoke..
  20. ATAK helikopterleri ihracatı da atağa..
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!