Yüzmeye girdi, nehirde kayboldu Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren genç akıntıya kapılıp kaybolurken, karşıya geçmeyi başaran kardeşi ise rafting takımı tarafından kurtarıldı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren genç akıntıya kapılıp kaybolurken, karşıya geçmeyi başaran kardeşi ise rafting takımı tarafından kurtarıldı.

Olay, Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2kardeşi ve arkadaşıyla beraber yüzmek için Murat Nehrinin kenarına geldi. Ortanca kardeşi ilenehre girerek karşıya geçmeye çalışan Taş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Karşıya geçen kardeşi iseolduğu yerde mahsur kaldı.Arkadaşının haber vermesi üzerine nehir kenarına jandarma vesağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kardeşi, Palu Belediyesi Raftingtakımı kurtardı. Ardından vatandaşlar kendi çabalarıyla nehir kenarından, Raftingtakımı da nehir üzerinde botlarla aramaya başladı.

Olay yerineAFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçların sevk edildiği, aramanın su altından ve üstünden daha detaylı yapılacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.