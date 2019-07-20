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Yüzmek için baraja giren genç boğuldu

Elazığ’da abisiyle birlikte yüzmek için baraj gölüne giren geç, boğularak hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08
Yüzmek için baraja giren genç boğuldu

Elazığ’da abisiyle birlikte yüzmek için baraj gölüne giren geç, boğularak hayatını kaybetti.



Olay, Baskil ilçesine bağlı Hüyük köyü Karakaya Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Zübeyir Şengül (15), abisiyle beraber serinlenmek için baraj gölüne girdi. Şengül, bir süre sonra abisinin gözleri önünde suda kayboldu. Abisinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD veİl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların kısa süre süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.



Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08
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