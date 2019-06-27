Yüzmek için baraj göletine giren iki kişi boğuldu Manisa’nın Salihli ilçesinde, serinlemek için Demirköprü Barajı göletine giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, serinlemek için Demirköprü Barajı göletine giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında serinlemek ve yüzmek için Salihli’deki Demirköprü Barajı göletine giren A.T. (39) ve H.T. (42) boğuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şahısların hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cenazelerin çıkarılması için Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İzmir deniz polisi ekipleri olay yerine çağrıldı. A.T. ve H.T.’nin cenazelerinin çıkarılma çalışmaları sürüyor.

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