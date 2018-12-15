THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yüzmede görünmez kaza

- Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 4x50 metre karışık erkek takımının müsabakasında çıkış sırt aparatı yerinden çıktı- Türkiye Erkek Milli Yüzme Takımı Sorumlusu Fatih Yıldırım: "Buna rağmen tüm sporcularımız devam ederek yarışı tamamladı. Hakem kurulu özür diledi ve yarışımız tekrarlandı. Yarışı tek başımıza yüzdük. Tek başına final yüzmek, hele ki bayrak takımı olarak yüzmek çok daha zor"

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:56
Yüzmede görünmez kaza


ANKARA (AA) - 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 4x50 metre karışık erkek takımının müsabakasında talihsiz bir olay yaşandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkek Milli Takımı'nın sorumlusu Fatih Yıldırım, bu sabah yapılan eleme müsabakalarında talihsiz bir yarış geçirdiklerini söyledi.

Fatih Yıldırım, 4x50 metre karışık erkek takımının ilk sporcusu İskender Baslakov'un çıkışı sırasında sırt aparatının yerinden çıktığını ve sporcunun üzerine devrildiğini belirterek, "Buna rağmen tüm sporcularımız devam ederek yarışı tamamladı. Hakem kurulu özür diledi ve yarışımız tekrarlandı. Yarışı tek başımıza yüzdük. Tek başına final yüzmek, hele ki bayrak takımı olarak yüzmek çok daha zor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında tek başına yüzen 4x50 metre karışık erkek takımı, finallere kalmayı 3 saliseyle kaçırdı.

Yıldırım, şampiyonayla ilgili yaptığı değerlendirmede ise bugüne kadarki en iyi dünya şampiyonasını geçirdiklerine dikkati çekerek, "Çin'in Hangzhou kentininde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 20 saat süren bir yolculuk sonrası geldik. Kıl payı kaçırdığımız, 3 saniyelerle, 7 saniyelerle kaçırdığımız finaller, yarı finaller var. Genel sıralamada hep ilk 20 içinde yer alıyoruz. İlk kez bir bayrak takımımız, dünya şampiyonasında final yüzdü." şeklinde görüşlerini aktardı.

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın sona erecek.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:56
  1. 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
  2. Çin
  3. Erkek Milli Takımı'nın sorumlusu Fatih Yıldırım
  4. İskender Başlakov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili isimden flaş açıklama! 'Cumhur İttifakı pozitif, Millet İttifakı negatif'
    1. AK Partili isimden flaş açıklama!..
    2. 15 ülkeden 40 bilim adamının ortak..
    3. "Başörtülü bu sektörde çalışamaz"..
    4. Nur Tatar altın madalya için tatamiye..
    5. Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması:..
    6. İsrail güçleri Batı Şeria'da 14..
    7. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    8. Paris karıştı! Çok sayıda gözaltı var
    9. Eski Etiyopya Cumhurbaşkanı..
    10. Deşifre oldular! ABD ile Almanya,..
    11. Etiyopya'nın eski Cumhurbaşkanı..
    12. Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali..
    13. Bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    14. Batı’da basın özgürlüğü ‘Sarı Yelek’e..
    15. Hangi hastalığa hangi bölümden randevu..
    16. Fuhuşa aracılık ederken enselendiler!..
    17. İstanbul Ankara İzmir ev kiraları ne..
    18. Polisten hain polislere operasyon!..
    19. "Bağlantılı Dünyada Siyasetin..
    20. Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak